Геймер «незаметно» потратил 16 154 доллара на футбольный симулятор FIFA

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Фанат виртуального футбола решил воспользоваться новым законом Евросоюза и обратился в Electronic Arts за информацией о себе и получил шокирующие данные.

Общий регламент по защите данных, действующий на территории ЕС с недавнего времени, даёт возможность пользователям получить полную информацию о себе, собранную виртуальными платформами. Так геймер из Великобритании хотел вычислить закономерность лутбоксов в футбольном симуляторе FIFA. Через месяц после запроса Electronic Arts прислала ему электронную документацию.

Файлы содержали всю информацию: от персональных данных до записей разговоров с техподдержкой и торговых операциях внутри игры. Оказалось, что за 2 года увлечения симулятором геймер незаметно для себя потратил 16 154 долларов на виртуальную футбольную команду. Но первоначальный замысел игрока не был выполнен. Компания не указала в документах содержимое лутбоксов. Геймер считает, что Electronic Arts намеренно скрывает статистику, пользуясь недоработанным законом.