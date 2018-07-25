Стали известны самые популярные в Москве онлайн-игры

Сегодня, 13:59

На первом месте уверенно разместилась Fortnite. Прежний лидер Dota-2 резко утратила позиции.

В Москве определили самые популярные онлайн-игры среди столичных геймеров. Первые места у жанра «Королевская битва».

Половина израсходованного на них трафика приходится на десктопы. В перечне ТОП-10 предпочтения геймеров, играющих в Москве, существенно изменились.

На первом месте сейчас безоговорочно Fortnite. Dota-2, ранее возглавлявшая список, теперь на десятой позиции.

Вторая строчка у онлайн-игры War Thunder. Замыкает тройку ещё одна «Королевская битва». Это PlayerUnknown’s Battlegrounds.

В то же время этот жанр, несмотря на лидерство, в общем списке занял лишь 10% по игровому трафику. То есть, по массовости предпочтение у разнообразных шутеров и МОВА-игр.

Основная платформа для гейминга, как и ранее, десктоп. У него 55%. На консоли трафик составил 25% и на мобильные гаджеты – 20%.