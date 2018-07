Got of War: Геймеры не могут открыть последний секрет

Сегодня, 19:18

Он скрывается в помещении дома Кратоса. До победы только шаг, но сделать его очень трудно.

Это последний секрет новой версии игры Got of War. Геймеры не могут открыть его до сих пор. Они уже прибегли к коллективному общению, где предлагают различные версии разрешения загадки.

Некоторые геймеры полагают, что разгадка последнего секрета Got of War в самом начале пути. То есть искать его надо при более внимательном изучении таинств дома Кратоса. Согласны с этим не все. Часть любителей Got of War полагают, что подсказка могла быть скрытой в комиксе, предваряющем эту игру.

Как бы то ни было, геймеры, заинтересовавшиеся решением Got of War до конца, организовали целое сообщество. Там они делятся друг с другом возможностями решения проблемы.

Кое-что необычное им уже удалось обнаружить. Под кроватью Кратоса геймеры нашли девять кристаллов синего цвета. Часть из них – с подсветкой. Возможно, они имеют связь с девятью валькириями, присутствующими в игре.

Игроки совместно обогатились и ещё одной находкой. Это незаконченное плетение, на котором изображался символ Лохи.

Интрига продолжается. Игроки Got of War, даже совместно, не могут найти финал экшена.