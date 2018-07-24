Microsoft представит новое поколение последней игровой консоли

Сегодня, 19:12

Корпорация выпустит две долгожданные приставки Xbox и Scarlett Cloud, сервис, похожий на Sony PlayStation Now. Одна из консолей станет абсолютно новым поколением нашумевшей Xbox.

Microsoft занимается разработкой особого проекта и представит новое поколение последней игровой консоли только через 2 года. Согласно слухам, будут выпущены две Xbox и Scarlett Cloud. Одна консоль будет абсолютно новым поколением уже знаменитого Xbox, где разработчики установят «железо» исключительного качества, а вторая немного слабее и будет функционировать только со Scarlett Cloud.

Что касается младшего варианта, то там пользователи должны будут регулярно оплачивать подписку на право пользоваться играми.

Ранее руководство Microsoft сообщало, что консоли станут последними в неповторимом роде, они будут на рынке только 8 лет. Официальных комментариев от корпорации можно будет добиться ближе к дате презентации.