«$100 млн на кону»: Nintendo объявила войну пиратам

Сегодня, 14:23

Японская компания подала в суд на сайты с эмуляторами консолей, требуя удалить нелицензионные продукты и выплатить солидную компенсацию.

По разные стороны баррикад оказались Nintendo с порталами LoveROMs и LoveRetro. Каждый из сайтов разместил в своих библиотеках ряд эмуляторов ретро-игр, включая работы японской компании. К слову, ежемесячная посещаемость LoveROMs составляет 17 млн пользователей. Как итог, Nintendo несет огромные убытки, пока пиратский портал зарабатывает на рекламе и донатах.

$100 млн на кону в федеральном суде Аризоны. Примечательно, как только японская компания объявила войну американским пиратам, портал LoveRetro перестал работать до конца разбирательств.