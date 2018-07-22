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Античит Valve научился новым способом определять нечестных игроков.

Как сообщают геймеры, за два дня Valve рекордно заблокировала около 90 тысяч пользователей Steam, из которых 28 тысяч забанили в первый день, а во второй доступ закрыли 61 тысяче игроков. VAC, по мнению PCGamesN, теперь определяет, кто из игроков использовал запрещенные приемы игры и за это понесли наказание.

Представители американской компании, несмотря на ажиотаж вокруг этого события, никак это не комментируют. В прошлый раз античит заблокировал 44 тысячи аккаунтов 18 августа 2017 года. Античит Valve опасен для игроков Dota 2, Call of Duty, Dying Light, DiRT 4, Counter-Strike и другие. Бан учетной записи подразумевает запрет входа на сервера данных игр и возможности его снять нет.

Пользователи часто меняют настройки и используют программы для того, чтобы в игре иметь преимущества над другими геймерами. Но Valve относится к явлению читерства очень категорично, поэтому такие пользователи предрекают себя на игру разве что в «Тетрис».