Создатели Roblox прокомментировали скандал с «изнасилованием» в детской игре

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В течение двух недель продолжается скандал по поводу того, что хакеры каким-то образом произвели действия сексуального характера с персонажем 7-летней девочки в популярной детской онлайн-игре Roblox.

Разработчики игры прокомментировали ситуацию с «изнасилованием». Они утверждают, что не добавляли в свою игру никаких движений, даже отдаленно напоминающих сексуальные. Хакеры взломали игру и добавили в нее собственную кастомную анимацию. Разработчики Roblox принесли свои извинения за то, что не обеспечили безопасность игроков. Хакеры каким-то образом преодолели защиту. Теперь создатели игры прикладывают усилия к усилению защиты, чтобы такие случаи не могли повториться.

Разработчики сообщают, что нарушителя они обнаружили и забанили в игре навсегда.

Игра Roblox чрезвычайно популярна у детей. Она имеет более 60 миллионов активных пользователей в месяц и в настоящее время приносит до 150 миллионов долларов дохода ежемесячно. После инцидента компания обещает перевести наиболее уязвимые свои игры на более высокий уровень безопасности.