Японцу грозит тюрьма за продажу модов к Pokemon Go Plus

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Nintendo ведёт активную борьбу с пользователями, которые используют коды для достижений в игре. Однако простыми банами в игре компания не ограничивается и готовит иск на японского разработчика.

Полиция арестовала 37-летнего Дайсуке Сугано за то, что мужчина заменил комплектующие на специальном браслете Pokémon Go Plus. Правоохранительные органы расценивают его действия как преступные махинации, мужчине грозит тюрьма. С помощью этой модификации игроки могут выполнять действия в игре, не нажимая на кнопки. Сугано продал свои разработки четырём людям за 220 долларов США в январе и феврале. Мужчина утверждал, что не знал о незаконности действий, хотя Nintendo не давала разрешение на продажу.

После запуска Pokemon Go в 2016 разработчик Niantic начал банить пользователей, которые пытались жульничать. С помощью стороннего программного обеспечения игроки подменяли местоположения через GPS, что позволяло им ловить редких покемонов по всему миру. Niantic отправил всем пользователям предупреждение о бане, однако всё равно находятся те, кто используют моды.