Amazon продавал пиратские копии ПК-игр

Сегодня, 01:30

Онлайн-магазин продавал по нереально низким ценам копии ПК-игр: Frostpunk стоила $2,99, и Surviving Mars - $3,99.

Только продаваемые копии были нелицензионными. Для сравнения, оригиналы игр стоят: Frostpunk - $29,99, а Surviving Mars - $39,99.

Раскрыл ситуацию с реализацией пиратских копий в Amazon пользователь с ником Reddit. Он создал соответствующую тему и предложил проверить информацию.

Спустя какое-то время после развития обсуждения данной темы высказался представитель компании Amazon. Он признал факт того, что онлайн-магазин продавал пиратские копии видеоигр, но утверждает, что компания не одобряла этой продажи и подозревает, что она незаконна.

В настоящее время игры Frostpunk и Surviving Mars недоступны к покупке в онлайн-магазине. Также по запросу компания возвращает деньги за купленные пиратские копии.

Сообщения других пользователей говорят, что Amazon и раньше не контролировал законность продаваемых игр.