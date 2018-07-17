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Разработчики игр, чьи «детища» имеют сексуальный подтекст, начали жаловаться на то, что они не видят свои труды в общем каталоге. Теперь стала известна причина отсутствия допуска.

Как оказалось, Valvе перестала пропускать в Steam игры с сексуальным контентом из-за инструментов, которые внедряют в сервис. Valvе запустили фильтрацию контента платформы, благодаря которым пользователи сами смогут выбирать нужные им жанры. Именно поэтому новелла сексуальная Shining Song Starnova не была допущена.

По словам студии-разработчика Love in Space, их игра появится в Steam, когда эти фильтры будут реализованы.

Ранее Valvе был выдвинут ряд требований, которые предусматривали удаление игр, запрещенных для несовершеннолетних. Позже Valve пересмотрела свою ужесточенную политику и начала предпринимать более гуманные меры.