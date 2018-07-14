Причиной провала игры Aliens: Colonial Marines стала опечатка

Вчера, 23:00

Обыкновенная ошибка в одном из слов кода привела к провальному результату компьютерной игры.

Игра Aliens: Colonial Marines вышла 11 февраля 2013 года. Многообещающим был релиз игры, однако игре было суждено провалиться в оценках пользователей. Виной этому стала обыкновенная опечатка в одном из слов кода, эту ошибку можно найти в папках на ПК. Вместо ClassRemapping=PecanGame.PecanSeqAct_AttachXenoToTether -> PecanGame.PecanSeqAct_AttachPawnToTeather, в последнем слове было напечатано Tether, то есть просто без одной буквы. Но в коде это кардинально меняет игру. Ведь Tether в переводе с английского означает «привязь и действительно, ксеноморфы к игре были ужасно неповоротливы, постоянно зависали на потолке и двигались как люди в состоянии алкогольного опьянения. Один из пользователей заметил опечатку и решил исправить ее. Изменения в игре произошли кардинальные. «Чужие» сразу же начали двигаться активнее, а бои с ними стали гораздо сложнее, что естественно делают игру интереснее. Однако, было уже поздно, публикации пользователя никто не заметил и игра получила очень низкий рейтинг, а причиной ее провала стала маленькая опечатка.