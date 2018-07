Сегодня, 02:30

Нил Дракманн порадовал фанатов игры неожиданным возможным появлением нового героя.

По словам разработчика игры, главная героиня The Last of Us. Part 2 обзаведется напарником. Правда, имя персонажа компания скрывает до сих пор – хочет, чтобы это стало приятным сюрпризом для пользователей. Дракманн утверждает, что в демоверсии, которую уже представляли, загадочного напарника еще не было.

Юзеры предполагают, что этим персонажем может стать протагонист Naughty Dog, поскольку они его заметили мельком, когда просматривали тизер игры.

Резил состоится только на PlayStation 4, а о точной дате выхода пока ничего не известно.