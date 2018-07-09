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Студия Netflix, создатель Pokémon Go, выпустит сериал по мотивам AR-игры Ingress

Сегодня, 03:30

Студия Netflix сейчас занимается созданием анимационного сериала по мотивам предыдущего детища компании – AR-игры Ingress.

Этот мультсериал будет сопровождать переработанную и улучшенную версию игры Ingress. Это верный способ вновь привлечь внимание к игре. Продолжение игры будет называться Ingress Prime.

Разработчик проекта под названием «Ingress: The Animation» - компания Crafter. Датой выхода называют октябрь.

В анимационном шоу будут два главных героя: Макото и Сара. Они попали под воздействие неизвестного вещества, в результате чего получили невероятные способности – Макото, прикоснувшись к вещи, может узнать ее историю, а Сара может проникать через пространство и время.

Еще будет какой-то таинственный персонаж по имени Джек.

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