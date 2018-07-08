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Добавлен новый интерфейс в игру Counter-Strike: Global Offensive

Сегодня, 01:15

Умные люди говорят, что плохой интерфейс может испортить любую игру. Не сочтите это за намек на что-то плохое, но компания-разработчик популярного шутера Counter-Strike: Global Offensive ввела бета-обновление в игру: добавлен новый интерфейс Panorama UI.

Этот новый интерфейс был обещан разработчиками CS:GO еще в 2017 году, но выполнила свое обещание геймерам только сейчас. Panorama UI радикально меняет стиль главного меню, отображение карт и инвентаря в игре. Изменены расположение элементов и превью оружия, к чему, конечно, какое-то время надо будет привыкать. Еще одна проблема – наличие багов, на что жалуются в сети. На данный момент обновление находится в стадии бета-теста. Для получения доступа нужно:

1. В разделе «Библиотека Steam» найти CS:GO, кликнуть правой кнопкой мыши и выбрать нижний пункт меню.

2. В открывшемся окне перейти на крайнюю справа вкладку.

3. В выпадающем меню выбрать настройку «Panorama UI Preview».

4. После окончания обновления запустить игру.

Матч-мейкинг с новым обновлением пока недоступен. Можно играть только против ботов (одному или с друзьями).

Геймеры практически никогда не высказываются об интерфейсе, не говорят, плохой он или хороший. Это является показателем того, что все-таки интерфейсы современных игр настолько удобны, что их просто не замечают.

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