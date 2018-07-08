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Утечка в Steam позволила узнать точное количество геймеров в каждой из игр

Сегодня, 06:45

Лидером, как оказалось, является Team Fortress 2.

Узнать точное количество зарегистрированных геймеров в каждой из игр, где есть система достижений, позволила утечка в Steam. О ней рассказал в сети программист Тайлер Глэйел. Он обнаружил, что API сервиса цифровой дистрибуции есть данные о проценте проценте игроков, которые получили определённое достижение.

Доля геймеров указана с точностью до 16 знаков после запятой. Таким образом не составляет труда вычислить, сколько геймеров задействованы в той или иной игре. Этим и занялся Глэйел. В частности, он установил, что лидером по количеству игроков является Team Fortress 2. В неё играют более 50 миллионов пользователей по всему миру. Немного отстаёт от неё Counter-Strike: Global Offensive — 46,3 млн.

Тройку наиболее популярных многопользовательских игр замыкает PlayerUnknown’s Battlegrounds с 36,6 млн геймеров. Далее с большим отрывом отстают таки проекты, как Counter-Strike: Source, Paladins, Rocket League и Warface. В Steam достаточно быстро установили уязвимость и устранили её, однако некоторые порталы к тому времени успели опубликовать информацию о 13 тысячах игр.

Ранее мы писали, что геймеры, купившие в Steam игру The Crew 2, не могут в нее зайти. Компания Ubisoft сильно разочаровала игроков отсутствием ключей активации.

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