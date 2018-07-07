От пользователей Nintendo Switch участились жалобы на трещины в корпусе приставки

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От пользователей Nintendo Switch участились жалобы на прочность этой игровой консоли. Несмотря на бережное обращение с изделием, появляющиеся трещины вызывают множественные вопросы к разработчикам.

Сомнения в практичности Nintendo Switch появились еще в первые месяцы, после ее выпуска. Пользователи отмечают крайне низкую дефектоустойчивость консоли. Они были удивлены: корпус игровой платформы можно было согнуть руками без особых усилий. Даже при самой нежной эксплуатации на крышке корпуса возникали трещины и другие повреждения, вызывающие неудовольствие геймеров. Многочисленные обращения в сервисные центры приводили к заменам отдельных деталей консоли или же к полному ремонту. Эксперты уверены, что высокий уровень продаж игровой приставки и положительные отзывы на ее игровые характеристики, не подвигнут выпускающую компанию к разработке новой версии изделия.