Сегодня, 18:52

Детская игра стала рассадником разврата. Родители в ужасе пытаются предотвратить распространение подобного контента.

Популярная игра Roblox "для самых маленьких" превратилась в порно 18+. Она была создана по аналогии с всем известной игрой Minecraft. Но первая была создана для пользователей поменьше, так как была более простой в использовании. В игре было возможно прописывать различные сюжеты, создавать свои мини-миры, она была "Для самых маленьких".

Однако некоторые геймеры решили, что им недостаточно "остроты" и они стали создавать порно-ролики с откровенными сценами в игре и выкладывать их на YouTube.

Некоторые родители с ужасом видели происходящее на экране и тут же отстраняли своих малышей от подобных игр. Одна из мам поделилась, что когда она зашла в комнату, то увидела на экране сцену секса, где два мужских персонажа совокуплялись с аватаром ее 7-летней дочери. При этом сами половые органы никак не маскируются, а даже наоборот. Сам же YouTube, по всей видимости, никак не отреагировал на появление подобного контента и лишь изредка ставил на видео отметку 18+, но не удалял их.

Сейчас весьма популярно мнение, что игры портят детей, развращают их и направляют в русло "неправильного" развития. Но данный случай показывает нам, как абсолютно безопасную и безобидную игру испортили более взрослые люди своими извращениями.