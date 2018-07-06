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Разработчиков игры Guild Wars 2 уволили за оскорбления фанатов

Сегодня, 18:38

Двоих представителей команды, которые отвечают за работу над популярной игрой, «пустили по миру» за то, что те «опозорили» студию ArenaNet.

Разработчиков игры Guild Wars 2, Джессику Прайс и Питера Фрайса, уволили за оскорбления фанатов. Все началось со слов, написанных Джессикой о том, что создание женского персонажа в MMORPG, особенно интересного, является практически недостижимой задачей. Некоторые фанаты посчитали, что она не права и высказали свое мнение.

Прайс решила не терпеть критики в свой адрес, оскорбила и заблокировала геймеров. К «обиженной» сценаристке присоединился Питер Фрайс, который тоже не поскупился на нелестные слова в сторону фанатов и встал на защиту коллеги.

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