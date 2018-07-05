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«Это реальность»: На «умном» унитазе Numi можно играть в Skyrim

Сегодня, 18:19

Гомерический хохот экспертов из числа скептиков, прозвучавший на E3 2018 во время доклада Тодда Говарда из Bethesda Softworks, оборвался, уступив место задумчивому молчанию.

Презентационный ролик компании о голосовом помощнике для Amazon Alexa, оказался реальностью. Теперь на «умном» унитазе Numi можно играть в Skyrim. Конечно, удовольствие на любителя, но сам факт существования версии Skyrim: Very Special Edition, которой можно развлекаться в голосовом режиме, используя различную бытовую технику, стал для многих шокирующей неожиданностью.

                                       

Производитель бытовой сантехники Kohler вовремя уловил тенденцию и совместил унитаз Numi с Alexa. Правда, такая необычная платформа для игры в Skyrim обойдется эксцентричному пользователю недешево. Стоимость «умного» унитаза составляет шесть тысяч долларов. Разработчики из Bethesda серьезно уверяют, что могут портировать Skyrim на все бытовые приборы. Теперь никто не сомневается, что это не шутка, а новая реальность.

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