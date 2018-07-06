Из-за виртуального изнасилования забанили игроков Roblox Corporation

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Разработчики популярной игры Roblox Corporation рассказали, что за невыполнение правил игры можно оказаться заблокированным. Такие меры предпринимаются для соблюдения этических норм.

На своей страничке в социальной сети Facebook жительница США Эмбер Питерсон сообщила про неприятность, которая произошла с ее семилетней дочерью во время игры в Roblox Corporation. Оказалось, что двое игроков виртуально изнасиловали персонажа ее дочери в онлайн режиме.

Женщина сообщала, что читала девочке книгу в то время, как ее малышка на планшете играла в Roblox Corporation, но в какой-то момент дочь попросила объяснить ей, что происходит с ее персонажем. От увиденного мать получила шок – на экране два персонажа мужского пола имитировали половой акт. Также известно, что рядом находилась аватар-девушка, которая следила за происходящим, после совершения акта насильник стал прыгать на теле своей жертвы.

Мать девочки сообщила, что они с мужем установили максимальные настройки безопасности, но насильники все же смогли обойти их. Разработчики Roblox Corporation сообщили, что после полученной информации об инциденте они разобрались в случившемся, и забанили двух игроков, которые совершили виртуальное изнасилование.