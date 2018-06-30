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Шутер Wolfenstein II: The New Colossus для Nintendo Switch поступил в продажу

Сегодня, 20:13

Компьютерная игра в жанре шутера Wolfenstein II: The New Colossus – это продолжение Wolfenstein: The New Order.

В игре Wolfenstein II: The New Colossus вы отправляетесь в Америку 1961 года, захваченную нацистами. Задача: найти выживших лидеров сопротивления и вместе с ними освободить Америку от нацистов. Сражения с нацистами происходят в маленьком городке Розуэлл, штат Нью-Мексико, на зараженном радиацией Манхеттене и в затопленном Нью-Орлеане. Игроку противостоят киборги и суперсолдаты, чтобы победить их, нужно овладеть суперспособностями и собрать арсенал вооружений. Герой, Би Джей Бласковиц, готовит уничтожение руководства рейха.

И вот теперь, с 29 июня, поступил в продажу порт игры-шутер Wolfenstein II: The New Colossus для Nintendo Switch. Цена устройства: 4199 рублей.

Любители стрелялок говорят, что хотя играть на switch – себя не уважать, но для дороги такая портативная консоль все же удобна, да и картинка уже приближается к компьютерному изображению.

По информации от креативного директора компании-разработчика, сиквел Wolfenstein II: The New Colossus может стать не последней частью игры: разработчики всегда рассматривали данную игру как трилогию.

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