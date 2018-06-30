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Nintendo NES Classic возвращается с новым контроллером

Сегодня, 08:15

На официальном сайте Nintendo пользователи прочли сообщение о возвращении в торговые сети классической приставки Nintendo NES Classic.

В комплекте с изделием будет поставляться новая версия беспроводного контроллера N30 2.4G. Он во многом идентичен со своим предшественником наличием базового адаптера для синхронизации работы с подключенными модулями, перезарядкой аккумулятора и работой 2,4 Гб беспроводной сети.

В самом геймпаде кнопки расположены не крестом, как ранее, а квадратом. А клавиша «Домой» вынесена отдельно. Комплект, в который входят приставка и контроллер будет стоить около 60 долларов.  NES Classic – мини-версия классической приставки NES, выпущенная в 1985 году. Она подключается к телевизору и известна десятками классических ретро-игр: «Castlevania», «Super Mario», «StarTropics», «Final Fantasy» и многими другими.

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