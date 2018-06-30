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Герои Hitman на «минималках» превратились в лысых пупсов

Сегодня, 03:30

Настройки игры были опущены на предельно низкий уровень, после чего энтузиасты подразделения GameSpot серьезно удивились. Прически персонажей были потеряны полностью, как и брюки отдельных героев, а также вся вода из локаций.

Герои Hitman на «минималках» превратились в лысых пупсов, о чем свидетельствует видеозапись журналистов, проводящих подобные эксперименты и с другими игровыми хитами. Оказалось, что помимо потери волос и одежды, в игре также пропали другие элементы, превратившие Hitman в «солнечный остров лысых людей».

Наблюдатели даже выругались, когда в одной из частей герой ходил на балконе в одной майке, а показ одежды вовсе превратился в так называемый парад манекенов. Более того, локации игры стали больше напоминать элементарную игрушку с заливкой одним цветом, где разработчик решил абсолютно не напрягаться.

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