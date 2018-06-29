Сегодня, 18:15

Компания Ubisoft сильно разочаровала игроков отсутствием ключей активации к новой игре, релиз которой вышел в Steam.

У всех игроков на ПК появлялось одно и то же сообщение «Введите ключ активации Uplay». Получается, что купившие игру геймеры The Crew 2 в Steam не могут в нее зайти. И это далеко не первых промах компании Ubisoft с играми.

Но на этот раз вход в The Crew 2 был заблокирован, а ключей геймерам никто не предоставлял.

Игроки после данного инцидента снизили рейтинг игры до 27 и засыпали сайты гневными отзывами.

Компания прокомментировала сложившуюся ситуацию в Twitter и сказала, что специалисты работают над тем, чтобы поскорее разрешить возникшие трудности.