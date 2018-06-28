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Новым героем Overwatch стал хомяк, управляющий роботом

Сегодня, 20:26

Около недели Blizzard анонсировала нового героя. Разработчики искренне дразнят игроков, играя их любопытством.

Новым героем Overwatch стал хомяк, управляющий роботом. Это стало известно из размещенного ролика, который анонсировал героя. Длительность рекламки составила около 10 секунд, а ключевой фразой стала: «Чемпион прибыл». Прямых заявлений о том, что милый хомяк, сидящий за пультом круглого робота, и станет героем игры - не поступало. Однако поклонники очень на это надеются.

Blizzard явно интригует поклонников игры, выкладывая тизеры, которые изначально были совершенно непонятны. Игроки активно высказывают свои мнения касаемо новинки, которую так старательно дозируют разработчики. Не исключено, что вскоре появятся еще ролики.

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