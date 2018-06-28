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Игроки PUBG потеряли предметы на 1 млн долларов

Сегодня, 16:17

Valve забанила ботов OPSkins после того, как сайт пустил в действие сервис, нарушающий соглашение пользователей Steam.

Игроки PUBG потеряли предметы на 1 млн долларов в связи с блокировкой ботов OPSkins. До 21 июня у геймеров, которые выставили предметы на продажу, была возможность забрать их. Однако не всем удалось уложиться в сроки.

Пользователь Reddit написал программу для того, чтобы рассчитать число вещей и их совокупную стоимость. По результатам расчетов стало известно, что игроки остались без 964 243 предметов на совокупную сумму в 1 018 486 долларов. В их числе и две сковородки The Olive Branch. Один такой предмет стоит 1 800 долларов.

Ранее стало известно, что PUBG отозвала судебный иск к Fortnite. Истцы заявили, что их конкуренты скопировали элементы игры. Отметим, оба разработчика занимают лидирующие позиции среди подобных игр, но Fortnite стал лидировать, исходя из общего числа пользователей.

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