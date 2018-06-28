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Релиз Cyberpunk 2077 состоится не раньше 2020 года

Сегодня, 01:15

Создатели игры решили подождать с выпуском официального промо-ролика.

Релиз Cyberpunk 2077 состоится не раньше 2020 года. Информацию об этом подтвердили в компании, которая занимается разработкой обновлений. Причиной скрытного поведения со стороны идейных создателей стали растянутые сроки проведения выпуска программы. Сотрудники CD Projekt RED намерены трудиться в поте лица и провести все этапы работы в указанные сроки, хотя по мнению экспертов, это будет сложно сделать.

Вместе с этим создатель оригинальной настольной игры Cyberpunk 2020 Майк Пондсмит в беседе с YongYea сообщил, что он ждал появления такой качественной адаптации своего творения больше 30 лет. Ввиду этого, стоящая игровая новинка сможет еще держать интригу пару-тройку лет.

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