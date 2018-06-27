ЕА открыла бесплатный доступ геймерам к "Волнам перемен"

Сегодня, 06:45

Корпорация Electronic Arts продолжила раздачу премиум-дополнений для Battlefield 1. Владельцам современных консолей предоставили возможность скачать бесплатно «Волны перемен» в Microsoft Store и PS Store.

Раннее компания ЕА сделала общедоступными два DLC «Они не пройдут» и «Во имя царя». Прямо сейчас новое дополнение «Волн перемен» доступно для активации на PS4 и Xbox One, а в ближайшие сутки контент будет доступен на РС.

Бойцы будут участвовать в сражениях на фронтах Галлиполи и Северного моря, появится играбельная фракция — королевских ВМС Великобритании. Игроки, также смогут испытать несколько новинок вооружения, эсминец и даже дирижабль.

У геймеров есть также возможность получить безвозмездно и платный контент для Battlefield 4 — Second Assault.

19 октября ожидается выход на PS4, Xbox One и РС следующей части военной стратегии — Battlefield V. Для игры не предусмотрен платный сезонный пропуск из-за бесплатного контента для всех геймеров системы «Сезоны войны».