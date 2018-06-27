VistaNews.ru


ЕА открыла бесплатный доступ геймерам к "Волнам перемен"

Сегодня, 06:45

Корпорация Electronic Arts продолжила раздачу премиум-дополнений для Battlefield 1. Владельцам современных консолей предоставили возможность скачать бесплатно «Волны перемен» в Microsoft Store и PS Store.

Раннее компания ЕА сделала общедоступными два DLC «Они не пройдут» и «Во имя царя». Прямо сейчас новое дополнение «Волн перемен» доступно для активации на PS4 и Xbox One, а в ближайшие сутки контент будет доступен на РС.

Бойцы будут участвовать в сражениях на фронтах Галлиполи и Северного моря, появится играбельная фракция — королевских ВМС Великобритании. Игроки, также смогут испытать несколько новинок вооружения, эсминец и даже дирижабль.

У геймеров есть также возможность получить безвозмездно и платный контент для Battlefield 4 — Second Assault.

19 октября ожидается выход на PS4, Xbox One и РС следующей части военной стратегии — Battlefield V. Для игры не предусмотрен платный сезонный пропуск из-за бесплатного контента для всех геймеров системы «Сезоны войны».

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

ЕА и DICE бесплатно раздают дополнение к Battlefield 1

В мобильной PUBG вышло второе глобальное обновление

Ксения Собчак и Дмитрий Гудков создадут блок "Партия перемен"

Главное за неделю

Салах уйдет из египетской сборной из-за политических игр

Форварда сборной Египта пригласили на встречу с чеченским лидером. Ближайшее окружение футболиста обсуждает его возможный выход...

Гонщица Мара Багдасарян срочно продает свой Mercedes за 7,5 млн рублей

Знаменитая московская гонщица Мара Багдасарян объявила о том, что продает свой...

«Портал в другой мир или кокон Чужого»: Загадочный объект вырос в стене из ниоткуда

Мерзкое образование на стене пугает женщину, которая не пускает в комнату...

«Смертельная рыбалка»: Морские монстры окружили семью в Мексиканском заливе

Семья рыбаков чудом пережила незабываемую встречу с крупнейшей в мире хищной...

Рыбаки выловили с берега в Техасе гигантскую акулу-людоеда

Огромный морской хищник поджидал в проливе Сан-Луис толпы детей и взрослых,...

Рекомендуем