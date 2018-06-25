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Жуткие манекены-пришельцы напугали геймеров PUBG

Сегодня, 14:53

Карта Sanhok, вышедшая в известном шутере Playerunknown's Battlegrounds, очень напугала любителей компьютерных игр. Поводом для этого стали манекены.

Жуткие манекены-пришельцы напугали геймеров королевской битвы PUBG, которых обнаружили на новой карте Sanhok. Эти ужасные создания находятся на втором этаже здания в одной из комнат. Как сообщает источник, геймеры не на шутку испугались, увидев девушек-пришельцев с полностью белыми глазами. Также геймеры говорят, что у этих чудовищ очень странные позы. Многие пользователи даже из-за этого отказались играть на данной карте, поскольку они боятся прозрачных фируг, похожих на людей.

Такие манекены-пришельцы многим показались похожими на фильм ужасов. Но есть и те, кто увидел в этом новое развлечение для себя. Немало игроков пыталось застрелить злосчастные манекены, и в этот момент их слабостью воспользовались другие геймеры. Таким образом некоторые вычислили местоположение врага и застрелить того, кто «вел борьбу» с манекеном.

Есть и смешной случай, который рассказал игрок PUBG. Он сказал, что у него пошла целая обойма Ruger Mini-14, когда он попытался застрелить фигуру в окне, которая потом оказалась манекеном. Новую карту в PUBG запустили 22 июня.

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