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Call of Duty: Modern Warfare 3 появился на Xbox One по обратной совместимости

Сегодня, 21:23

Хотя игра существует с 2011 года, но ее цифровой версии так и нет в России.

Появился Call of Duty: Modern Warfare 3 на Xbox One, который можно запустить по обратной совместимости. То есть теперь есть возможность загрузить копию на последний консоль редмондского издателя. Как известно, игра является продолжением второй части. Заданием будет поймать российского террориста, который организовывает бунты на всей территории Европы.

Приятным дополнением является то, что разработчики оставили любимый игроками многопользовательский режим.

Call of Duty: Modern Warfare 3 есть в доступе на ПК, PlayStation 3 и Xbox 360.

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