Геймеры разработали Fallout 76 на движке Fallout 4

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Мод позволяет выявить все проблемы игры ещё до момента её официального появления в продаже.

Несмотря на то, что мультиплеерную версию Fallout 76 ещё официально не выпустили, игроки уже могут попробовать счастья в обновлённый игре. Геймеры разработали данный мод на движке Fallout 4. Новинка, распространяющаяся в свободном доступе, позволит оценить все трудности многопользовательского режима на себе ещё до момента выхода официальной версии. По словам авторов, все ракеты все ракеты и бомбы, летящие в главного героя, также будут доставать других игроков. С обновлением до Fallout 76 большинство персонажей пропадут. Вместе с тем за геймерами постоянно будут охотиться рейдеры. Они попытаются достать игрока обидными высказываниями и попытками убить его. От них можно избавиться оружием или же просто путём побега. Долго они преследовать игрока не будут и в конечном итоге отстанут.

Ранее стало известно, что раньше всего тестирование beta Fallout 76 начнут на Xbox One. Обладатели консоли смогут насладиться игрой в первую очередь. Соответствующее заявление сделали в Bethesda.