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Создатели Fallout 76 рассказали о ядреной боеголовке в Online-версии

Сегодня, 19:01

По словам разработчиков, взрыв такой ракеты повлияет на всех игроков на карте. Пользователям будет представлена уникальная механика.

Создатели Fallout 76 представили игру на мероприятии от Microsoft E3-2018. Самым интересным для игроков стало наличие Online-версии. Вице-президент компании Bethesda Пит Хайнс в недавнем интервью рассказал о ядерной боеголовке, которая будет в Fallout 76. Такая бомба была и в предыдущих версиях, но вот в новой игре её механика будет уникальной.

Разработчики рассказали, что каждый игрок сможет направить ядерный удар в определённую точку карты. Геймер в зоне услышит оповещение об опасности. У всего живого населения будет шанс покинуть зону поражения.

При этом, как рассказали в Bethesda, вероятность совершить ядерный взрыв очень мала. Пользователям придётся постараться, чтобы найти коды запуска. Для этого придётся побывать в особо опасных районах.

Но на этом сложности ядерным оружием в Fallout 76 не закончатся, ведь оно будет храниться в хорошо охраняемом бункере.

Если всё же взрыв ядерной боеголовки произойдёт, то часть игровой карты будет уничтожена вместе с постройками пользователей. Вся местность станет буквально выжженной пустыней.

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