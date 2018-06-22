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Microsoft: Поддержки VR на Xbox One не будет

Сегодня, 01:45

В компании Microsoft отменили заявленную ранее поддержку виртуальной реальности в своих стационарных игровых консолях Xbox. Следовательно, геймеры не увидят долгожданный аналог PlayStation VR.

Главный маркетолог Microsoft Майк Николс сообщил, что компания не заинтересована в выпуске специализированного шлема для консоли и Xbox никогда не будет иметь поддержку VR, MR или AR, так как, по их мнению, ПК – это лучшая платформа для подобных вещей, потому что обеспечивает нужную скорость воплощения новых технологических идей.

Следует отметить, что заявление Майка Николса идет вразрез с заявлением руководителя Xbox Фила Спенсера. Анонсируя Xbox One X, он рассказывал, что консоль рассчитана на 4K и VR-контент. Как раз высокая продуктивность была главным козырем бывшего Project Scorpio, а через год после этого Спенсер повторил свое заявление, несмотря на то, что в некоторых СМИ уже появилась информация, что программу свернут.

Стоит отметить что, несмотря на заявленное компанией отсутствие каких-либо предложений для MR на Xbox, Спенсер говорит, что ожидает новые проекты для этого формата.

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