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Обновленный интерфейс CS:GO от Valve возмутил взбешенных геймеров

Сегодня, 01:15

Panorama UI в шутере не понравилась юзерам новостной лентой и анимацией.

Большинство любителей поиграть в приставку или компьютерные игры ждут обновлений и релизов игр. Однако такая тенденция не касается интерфейса в CS:GO. Разработчик Valve добавил Panorama UI, чем возмутил взбешенных геймеров. Обновленный интерфейс CS:GO показал игрокам новостную ленту и анимации для оружия и кейсов, однако новые возможности остались неоцененными.

К слову, игры для PlayStation 4 обесценили в одном из популярных интернет-магазинов в России. На полках распродажи оказались Dark Souls III и Rise of the Tomb Raider. Менее 1 тыс. рублей обойдутся покупателям известные релизы: Rise of the Tomb Raider, Dark Souls III, Titanfall 2 Ultimate Edition, Yakuza Zero и Prey.

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