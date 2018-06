Обновленный интерфейс CS:GO от Valve возмутил взбешенных геймеров

Сегодня, 01:15

Panorama UI в шутере не понравилась юзерам новостной лентой и анимацией.

Большинство любителей поиграть в приставку или компьютерные игры ждут обновлений и релизов игр. Однако такая тенденция не касается интерфейса в CS:GO. Разработчик Valve добавил Panorama UI, чем возмутил взбешенных геймеров. Обновленный интерфейс CS:GO показал игрокам новостную ленту и анимации для оружия и кейсов, однако новые возможности остались неоцененными.

