Мистер Фродо решил выпустить собственную компьютерную игру

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Американская кинозвезда Элайджа Вуд и разработчик игр Ubisoft занимаются совместной работой над новой видеоигрой Transference. По словам актера, Transference будет полновесной игрой, в которой разработчики объединят настоящие съемки с компьютерной графикой.

Сюжет игры Transference — это настоящий психологический триллер. В игре нужно будет от первого лица исследовать реальность, которая создана коллективным разумом сына и его родителей, и затянувшая семью в ловушку.

Игру планируют выпустить осенью этого года. Она будет доступна на PC, Oculus Rift и XBox.

В дальнейшем Мистер Фродо собирается продолжить разработку новых игр.