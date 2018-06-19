Dead or Alive 6 оденут своих героинь поскромнее

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Как сообщил Йохей Симбори, сейчас в тенденции скромность. Да и откровенные наряды не должны мешать сражениям.

Разработчики игры Dead or Alive на выставке Е3 2018 представили миру шестую часть. Если раньше в игре костюм героинь то и дело больше спину прикрывал, то теперь будут вполне приличные, всё скрывающие комбинезоны, как, например, у рыженькой Касуни. Создатели уверены, что когда оденут своих героинь поскромнее, то игроки будут думать исключительно о сражениях. Также грудь у них станет более реалистичной, и скорее всего, будет меньше.

Выход игры планируется в начале 2019 года. Dead or Alive 6 будет на PC, PlayStation 4 и на Xbox One. Ожидаются и премиум-наборы.