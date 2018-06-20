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На Xbox One раньше всего начнут тестирование beta Fallout 76

Сегодня, 04:30

Bethesda на своем сайте дала ответы на ряд вопросов, возникших в связи с предстоящим выходом beta Fallout 76. Но компания не указала, когда состоится beta–test Fallout 76.

Обладателям консолей Microsoft, а именно Xbox One, предоставится возможность раньше всех протестировать beta Fallout 76. Владельцы других игровых консолей будут вынуждены подождать немного дольше. Fallout 76 - многопользовательский action-проект, действия которого будут проиходить в западной Виргинии.

Из источников стало известно, что этот проект предполагает наличие живого человека в игре, с которым можно сразиться или объединить усилия.

Релиз полной версии Fallout 76 запланирован на 14 ноября. О дате тестирования beta-версии пока информации нет. Для участия необходимо сделать предзаказ на игру.

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