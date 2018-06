Игры для PlayStation 4 снова обесценились и попали на распродажу

Сегодня, 17:12

PlayStation Store снизил цены в 2 раза на игры: Dark Souls III и Rise of the Tomb Raider.

Доступными к приобретению стали игры для PlayStation 4. На полках распродажи оказались популярные среди геймеров игры Dark Souls III и Rise of the Tomb Raider. Менее 1 тыс. рублей обойдутся покупателям известные релизы: Rise of the Tomb Raider, Dark Souls III, Titanfall 2 Ultimate Edition, Yakuza Zero и Prey. До 5 июля будет действовать акционное предложение на более чем 200 игровых дисков. Дешевыми стали игры DmC: Devil May Cry, которые обесценились до 719 рублей.

Игровую консоль Sony PlayStation 4 по праву называют мировым лидером, она является востребованной на рынке. Проблемой для пользователей консоли стала необходимость получения нового контента для развлечений. Согласно последним данным, на рынке есть необходимость в новых разработках игр с уникальными сюжетами, графикой и опциями. Разработчики раскрыли секрет возможности создания новых игровых историй специально для этой консоли.