В Pokemon Go появится возможность обменяться покемонами

Сегодня, 03:30

Создатели популярной игры продолжают внедрять в неё очередные новинки. Они направлены на то, чтобы ажиотаж вокруг неё поддерживался всё дольше.

В Pokemon Go появится возможность для геймеров обмениваться своими покемонами. Со слов создателей игры, это направлено на то, чтобы они могли «социализироваться».

Обновление главного хита, появившегося в 2016 году, считается крупным. Любители Pokemon Go получат возможности по обмену карманными монстрами. Эта функция появится в Pokemon Go уже через неделю. Покемонами можно будет либо обменяться, либо купить их. Для этого в игру введены специфические «тренеры».

В 2016 году Pokemon Go принёс для своих разработчиков почти миллиард долларов. По количеству загрузок игра стабильно шла на первом месте. Насколько геймеры оценят новинку, покажет время. А пока ажиотаж, возникший в мире после появления Pokemon Go, заметно утих.

Хотя появление обновления состоится уже в ближайшее время, до сих пор не известно, каким образом станет устанавливаться стоимость покемона. Или это будет привилегия «тренера», или самого геймера.