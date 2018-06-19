Секс-игра 30 лет назад едва не привела к краху банковской системы

Сегодня, 16:40

Вирус на пиратской версии наделал проблем в банках нескольких стран Европы.

Секс-игра Leisure Suit Larry некогда возымела огромную популярность. В значительной степени ею были увлечены банковские клерки, которые нередко играли в неё на рабочем месте. В конце 1980-х годов, то есть примерно 30 лет назад, она едва не привела к краху всей банковской системы.

Как выяснилось совсем недавно, многие тогда предпочитали не покупать лицензионные версии Leisure Suit Larry, а приобретать пиратские копии игры. Этим воспользовались хакеры, которые интегрировали в игру вредоносный софт. В итоге вирус попадал на компьютеры банков во многих странах мира. Особенно отличились учреждения в Европе. Хакерам удалось уничтожить файлы банков в нескольких странах Европы. К счастью, краха всё же получилось избежать.

Ранее мы писали, что в Steam появится игра Agony без цензуры. В ней не будут вырезаны пошлые сцены и нецензурные выражения персонажей. Это первый случай, когда Valve не препятствует распространению такого контента.