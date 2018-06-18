На eBay продают «бесплатные» фигурки Cyberpunk 2077

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На новой версии «Ведьмака» хотят заработать самым гнусным образом спекулянты.

В интернете появились в продаже «бесплатные» фигурки Cyberpunk 2077. Их раздавали посетителям выставки Е3 2018, на которой анонсировали выход очередного «Ведьмака». Студия CD Projekt не особо потрудилась над качеством бонусов, однако, учитывая тот факт, что они были бесплатными, никто этому значения не придал.

Речь шла о фигуре девушки-андроида из тизера 2013 года. Точное количество подарков не разглашается. Известно, что их получили многие посетители закрытого мероприятия, в том числе маркетологи, журналисты, разработчики. Как оказалось, некоторые из них не прониклись щедростью организаторов и выставили на продажу на аукционе eBay эти фигурки. При этом цена на них достаточно высокая – 500 долларов.

Ранее мы писали, что Microsoft показала первый трейлер новой игры про Лару Крофт Shadow of the Tomb Raider. Разработчики решили не тратить время на презентации и рассказы о проекте, а просто продемонстрировать всё в ролике.