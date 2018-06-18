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Зависимость от игр включили в список болезней и расстройств

Сегодня, 12:45

Расстройство проявляется в том, что человек разрушает личную и семейную жизнь из-за видеоигр.

Более 50 тысяч болезней включили в список расстройств ВОЗ - всемирной организации здравоохранения. Это уже одиннадцатый список классификации болезней. Этот документ в первый раз представили и в электронном виде. У ВОЗ существуют определенные стандарты, по котором они определяют опасность расстройства для человека.

Зависимость от игр также воспринимают как потенциально опасную болезнь для человечества. При этом расстройстве человек все больше уделяет внимания интернет-миру, забывая о том, что настоящая жизнь не в компьютере. При расстройстве на тяжелой стадии человек разрушает личную и семейную жизни, отдавая предпочтение играм. Во многих странах ученые разработали способы лечения зависимых людей. Бесспорно, есть люди, которые играют в игры ради удовольствия, однако стоит следить за тем временем, которое человек проводит за компьютером. Особо пристальное внимание стоит обратить на детей, которые часто играют в онлайн-игры. Так как психика еще не окрепла, необходимо тщательно выбирать игры, в которые играет ребенок. Часто в интернете распространены игры с актами насилия.

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