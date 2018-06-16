"Шутка стала реальностью": Игроки сразятся в трусах в игре Cuisine Royale

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1 апреля создатели пошутили, что выйдет игра Cuisine Royale. Однако в скором времени шутка оказалась реальностью, и кухонная битва действительно появилась на ПК.

Cuisine Royale это битва, в которой игроки дерутся в одних трусах. Также на поле битвы можно найти оружие и кухонные приспособления. В игре есть и другие предметы, которые помогут восполнить состояние здоровья и очков. Долгожданная игра уже доступна для скачивания на компьютер, а в ближайшее время появится и в Steam. Однако создатели подчеркнули, что бесплатная версия будет существовать только первое время, затем игра станет платной.