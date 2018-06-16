VistaNews.ru


"Шутка стала реальностью": Игроки сразятся в трусах в игре Cuisine Royale

Сегодня, 14:01

1 апреля создатели пошутили, что выйдет игра Cuisine Royale. Однако в скором времени шутка оказалась реальностью, и кухонная битва действительно появилась на ПК.

Cuisine Royale это битва, в которой игроки дерутся в одних трусах. Также на поле битвы можно найти оружие и кухонные приспособления. В игре есть и другие предметы, которые помогут восполнить состояние здоровья и очков. Долгожданная игра уже доступна для скачивания на компьютер, а в ближайшее время появится и в Steam. Однако создатели подчеркнули, что бесплатная версия будет существовать только первое время, затем игра станет платной.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Fortnite Battle Royale адаптируют для мобильных устройств

Fortnite для Nintendo Switch появится в продаже

Версия для ПК игры Disgaea 5: Complete Edition появится в Steam уже 7 мая

Главное за неделю

В Зимбабве гоблины-насильники массово нападают на женщин

Местная газета сообщает, жителей зимбабвийского Кордней Парка тероризирует гоблин по имени Майк Магобола, который собрал банду...

Видео «белой акулы-дельфина» в Приморском крае взорвало соцсети

Неожиданные гости нагрянули к рыбаку, который к своему несчастью едва не стал...

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

Пентагон: NASA получило сигнал SOS от инопланетян

Минобороны США придало огласке секретные сведения ученых, расшифровавших...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Рекомендуем