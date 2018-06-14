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В Netflix появится игра Minecraft

Сегодня, 15:43

Теперь в популярном сервисе для просмотра фильмов, сериалов и передач, можно будет поиграть и в игры. Компания уже подписала соответствующее соглашение с Telltale Games.

Первой игрой, которая появится в Netflix, станет Minecraft: Story Mode от разработчиков из компании Telltale. Новинку представят в конце текущего года.

Пока что подробности о новом проекте не известны, но сообщается, что пользователи смогут играть при помощи пульта для телевизора. Для этого специалисты адаптируют управление.

Скорее всего, Minecraft: Story Mode в Netflix будет представлять собой ряд видеороликов, которые будут включаться в зависимости от действий пользователя и его выбора кнопок на пульте управления.

Стоит отметить, что похожий сервис существует и в приставке Amazon Fire TV, где люди могут играть в The Walking Dead и Game of Thrones.

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