Fortnite для Nintendo Switch появится в продаже

Сегодня, 10:06

Разработчики заявили, что обновления данная версия Fortnite будет получать исправно, как и для других платформ.

На конференции E3 2018 анонсировали выход Battle Royale Fortnite на Nintendo Switch. Новинка уже в скором времени появится в продаже. Этой новостью разработчики подтвердили точащиеся несколько месяцев слухи о том, что игра выйдет для популярной консоли также. Авторы игры создали целую презентацию версии для Nintendo Switch. Отмечается, что игроки, использующие мобильную приставку, смогут уже в скором времени поучаствовать в «Королевской битве» на 100 человек. Им представится возможность не только убивать противников, но и строить укрытия, за которыми можно будет скрываться от оппонентов. Обновления версия для Nintendo Switch будет получать исправно и в срок также, как и другие версии популярной игры.

Ранее мы писали, что в Steam появится игра Agony без цензуры. Разработчики намерены добавить в магазин цифровой дистрибуции оригинальную версию без вырезанных сцен насилия, пошлости, нецензурных выражений и прочего материала, который ранее тщательно удалялся. Новинка должна появится в продаже через несколько месяцев. Таким образом Valve начала придерживаться политики невмешательства в разработки.