На Е3 2018 показали VR-игру от создателей «Рика и Морти»

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Данный проект должен стать ещё более безумным, чем популярный мультсериал.

На стенде компании Sony на конференции Е3 2018 показали новую VR-игру. Проект от создателей «Рика и Морти» получил название Trover Saves the Universe. Шефство над проектом взял Джастин Ройланд, являющийся автором популярного мультсериала. Разработчики продемонстрировали посетителям выставки трейлер игры. В центе сюжета главный персонаж, который участвует в различного рода экшн-сценах. Ключевой особенностью игры является то, что она адаптирована для виртуальной реальности. То есть играть в неё смогут лишь игроки, которые будут иметь соответствующее оборудование. В месте с тем им представится возможность полностью окунуться в атмосферу данного проекта. К примеру, в одной из сцен сквозь главного персонажа, лежащего в ванной, пропустят электрический ток. Как известно, Ройланд активно поучаствовал в разработке и даже озвучил одного из героев. Когда состоится релиз Trover Saves the Universe, пока не известно.

Ранее мы писали, что компания EA представила новую игру Unravel Two. Проходить испытания в данной версии можно вдвоём. Нововведение позволит наслаждаться игровым процессом с друзьями.