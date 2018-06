Любовь и война: На Е3 2018 показали трейлер The Last of Us: Part 2

Сегодня, 10:35

Студия Naughty Dog продемонстрировала геймерам 11-минутный ролик новой приключенческой игры, собрав гостей в шатре.

Традиционно Е3 собирает гостей в театре, однако в 2018 году для демонстрации The Last of Us: Part 2 прессу и любителей компьютерных игр загнали в некий шатер. Оформление подобрано под тематику нового виртуального развлечения от студии Naughty Dog. Разработчики показали геймерам череду постапокалиптических приключений. Вечер с танцами, любовь, война – всему этому есть место во вторжении главной героини на вражескую базу.

Дата выхода The Last of Us: Part 2 все еще неизвестна.