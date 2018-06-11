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«Громче слов»: Microsoft показала первый трейлер новой игры про Лару Крофт

Сегодня, 22:50

На выставке E3 2018, которая проходила 11 июня, сотрудники компании поделились захватывающим видео. Разработка студии Square Enix появится на рынке 14 сентября, о чем сообщили представители организации, которые еще больше подогрели интерес публики.

Первый трейлер новой игры про Лару Крофт Shadow of the Tomb Raider под названием «Громче слов» показала компания Microsoft. Согласно видеозаписи стало понятно, что обновленный сюжет является впечатляющим и ярким, а расхитительнице гробниц придется справиться со множеством трудностей, что заинтересует геймеров со всего мира.

Официальная дата релиза игры назначена на сентябрь, но предварительный заказ игроки могут сделать уже сейчас. На консоль приобрести Shadow of the Tomb Raider можно за 3799 рублей, а для скачивания на компьютер цена почти вдвое меньше – 1999 рублей.

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