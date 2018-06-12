Microsoft начала работать над новыми консолями Xbox

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Признался в этом глава подразделения Xbox Фил Спенсер во время презентации новых игр от компании. Сейчас Microsoft активно работает над комплектацией следующего поколения консолей. В данный момент опередить Microsoft могут заядлые конкуренты из Sony или развивающиеся разработчики Ubisoft.

Microsoft начала усиленно работать над новыми консолями Xbox.

«Наша команда оборудования... глубоко в разработке следующих консолей Xbox», - сказал Фил Спенсер, на пресс-конференции Microsoft на Electronic Entertainment Expo в Лос-Анджелесе.

Он пообещал, что команда будет продолжать «выполнять обязательства по поставке эталона на консольных играх». Строительство игровых приставок стоит дорого и требует многолетних исследований и разработок. Комплектация и сложные чипы ставят такие разработки на уровень новой науки. Руководители других крупных игровых компаний начали указывать, что они тоже готовятся к потоковому будущему. Недавно Ив Гиймо, глава французской компании Ubisoft, сообщил также о возможном выпуске новых моделей.