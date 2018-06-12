Microsoft начала работать над новыми консолями Xbox

Признался в этом глава подразделения Xbox Фил Спенсер во время презентации новых игр от компании. Сейчас Microsoft активно работает над комплектацией следующего поколения консолей. В данный момент опередить Microsoft могут заядлые конкуренты из Sony или развивающиеся разработчики Ubisoft.
Microsoft начала усиленно работать над новыми консолями Xbox.
Он пообещал, что команда будет продолжать «выполнять обязательства по поставке эталона на консольных играх». Строительство игровых приставок стоит дорого и требует многолетних исследований и разработок. Комплектация и сложные чипы ставят такие разработки на уровень новой науки. Руководители других крупных игровых компаний начали указывать, что они тоже готовятся к потоковому будущему. Недавно Ив Гиймо, глава французской компании Ubisoft, сообщил также о возможном выпуске новых моделей.