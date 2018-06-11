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Microsoft представила на E3 Halo Infinite для Xbox One и ПК

Сегодня, 13:14

Новинка станет продолжением знаменитого проекта. Игрокам придётся вновь играть за Спартанца-117. Также стоит отметить, что новинка будет работать на совершенно новом игровом движке.

Во время пресс-конференции на E3-2018 американская корпорация Microsoft представила продолжение культовой игры Halo Infinite. Она разрабатывается специалистами из студии 343 Industries. В основе будет лежать совершенно новый игровой движок Slipspace Engine.

                                     

Главным героем Halo Infinite будет снова любимый миллионами фанатов Мастер Фич Спартанец-117. Известно, что в будущем Halo Infinite будет развиваться в самых разных неожиданных направлениях.

Как заявили разработчики, игра будет доступна для консоли Xbox One и ПК. Точные даты по выходу Halo Infinite объявлены не были.

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